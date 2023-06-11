Вольф: моя перспектива для «Мерседеса» заключается не в одном, а в 10–20 сезонах

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не думает о перспективах команды исключительно в рамках одного конкретного сезона.

«Мы – команда, выигравшая восемь чемпионатов подряд, но в прошлом году мы совершили ошибку. Мы пытались понять, в чём она заключается, и не могли, однако к концу сезона всё стало налаживаться.

Обучение невероятно важно для будущего, это часть командного пути. Моя перспектива заключается не в одном, а в 10–20 сезонах для команды. Обучение, каким бы болезненным и утомительным оно ни было, необходимо для того, чтобы сформировать прочный фундамент», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Ранее в интервью Вольф ответил, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне.