Вольф: моя перспектива для «Мерседеса» заключается не в одном, а в 10–20 сезонах
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не думает о перспективах команды исключительно в рамках одного конкретного сезона.
«Мы – команда, выигравшая восемь чемпионатов подряд, но в прошлом году мы совершили ошибку. Мы пытались понять, в чём она заключается, и не могли, однако к концу сезона всё стало налаживаться.
Обучение невероятно важно для будущего, это часть командного пути. Моя перспектива заключается не в одном, а в 10–20 сезонах для команды. Обучение, каким бы болезненным и утомительным оно ни было, необходимо для того, чтобы сформировать прочный фундамент», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.
Ранее в интервью Вольф ответил, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2023
-
21:11
-
20:56
-
19:40
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:05
-
16:53
-
16:05
-
15:46
-
15:32
-
13:55
-
12:55
-
12:07
-
11:51
-
10:59
-
10:23
-
10:16
-
09:00
-
04:05
-
01:10
-
00:24
-
00:02
- 10 июня 2023
-
23:35
-
22:57
-
22:34
-
22:00
-
21:22
-
20:30
-
20:10
-
19:54
-
19:10
-
18:30
-
18:09
-
17:41
Партнерский контент