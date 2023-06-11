Напарница Квята прокомментировала сход в Ле-Мане после аварии россиянина

Дориан Пен, напарница Даниила Квята в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», прокомментировала сход россиянина, ставший фатальным для команды. Напомним, на девятом часу гонки Квят, шедший пятым в своём классе, вылетел с трассы и врезался в стену.
«Мои первые «24 часа Ле-Мана» стали невероятным опытом, который поможет мне в будущем. На протяжении всей недели я получала поддержку, и она придавала мне сил. Конечно, я сильно расстроена из-за того, что гонка закончилась для нас троих так рано.
Команда провела серьёзную подготовку и после непростого старта мы совершили мощный камбэк. Но это часть спорта, и к следующему этапу в Монце мы подойдём сильнее. Я настроена как никогда решительно и сделаю всё, чтобы вернуться сюда в следующем году. Это начало моей истории», – приводит слова Пен пресс-служба программы поддержки гонщиц Iron Dames.
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