Ричард Брэдли считает, что «Мерседес» поборется с «Ред Булл» в Канаде
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Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказался по поводу предстоящего Гран-при Канады Формулы-1.
«Не думаю, что трасса в Канаде подойдёт «Ред Булл», так как здесь очень, очень длинные прямые. Конечно, они будут быстры, потому что они быстры везде, без сомнения.
«Мерседес» провели хорошую модернизацию в Барселоне. Сейчас у них была пара недель отдыха, чтобы всё проанализировать. Они могут быть тёмной лошадкой. Стоит также не забывать, что Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в Канаде», — приводит слова Брэдли Speedcafe.
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