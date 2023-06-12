Ричард Брэдли считает, что «Мерседес» поборется с «Ред Булл» в Канаде

Победитель гонки «24 часа Ле-Мана» – 2015 в классе LMP2 Ричард Брэдли высказался по поводу предстоящего Гран-при Канады Формулы-1.

«Не думаю, что трасса в Канаде подойдёт «Ред Булл», так как здесь очень, очень длинные прямые. Конечно, они будут быстры, потому что они быстры везде, без сомнения.

«Мерседес» провели хорошую модернизацию в Барселоне. Сейчас у них была пара недель отдыха, чтобы всё проанализировать. Они могут быть тёмной лошадкой. Стоит также не забывать, что Льюис Хэмилтон одержал свою первую победу в Канаде», — приводит слова Брэдли Speedcafe.