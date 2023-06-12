Росберг: к концу этого года Ферстаппен уже станет одним из лучших в истории

Чемпион мира Формулы-1, а ныне эксперт Нико Росберг высказался по поводу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Мы являемся свидетелями настоящего исторического величия. Ферстаппен встаёт в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном, Сенной.

Я не знаю, как долго он будет оставаться в Формуле-1. Спорт всегда будет напряженной средой, особенно когда ты каждый год борешься за чемпионство, и ты — парень, который все теряет. Все ожидают, что ты будешь побеждать снова и снова, это довольно требовательно.

Я не могу поставить себя на его место. С деньгами у него все в порядке, у него столько всего, что ему больше не придется работать или беспокоиться. С точки зрения рекордов, к концу этого года он уже станет одним из лучших в истории», — приводит слова Росберга Sky Sports.