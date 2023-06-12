Гюнтер Штайнер ответил на вопрос про переход в «Мерседес» или «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос по поводу возможности перейти в другую команду Формулы-1. По словам Штайнера, сейчас об этом он не думает, так как счастлив в нынешней команде.
«Мерседес» или «Феррари»? Я очень счастлив в «Хаасе» и не собираюсь никуда переходить. Я хочу закончить свою работу здесь, так что в данный момент я даже не думаю об этом», — приводит слова Штайнера Bild.
В настоящий момент «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Уверенно лидирует в чемпионате австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 287 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 очка). Топ-3 замыкает команда из Великобритании «Астон Мартин», на счету которой 134 очка.
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