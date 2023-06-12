Цунода: в Барселоне мы немного изменили подход к работе с тормозами и стали агрессивнее

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался о проблемах с тормозами у команды.

«Проблемы с тормозами у нас возникли, вероятно, в прошлом году. Чаще это случалось с Пьером, а не со мной. Но мы поменялись с ним местами. Буквально, я не чувствую никакой эффективности от торможения.

Тормоза просто не прогреваются, не работают достаточно эффективно, поэтому в условиях дождя ты не можешь атакаовать так агрессивно, как тебе того хотелось бы. Из-за этого начинают остывать шины и ситуация в целом становится все хуже и хуже.

В Монако у меня были проблемы, начиная с первой же практики, что также повлияло на мою квалификацию.

В Барселоне мы немного изменили подход к работе с тормозами, стали действовать немного агрессивнее, чтобы добиться нужной температуры, и на этот раз нам в некоторой степени добиться управляемости работой тормозов. На самом деле, это было гораздо лучше, потому что эффективность была гораздо выше, чем в Монако», — приводит слова Цуноды Autosport.