Штайнер объяснился насчёт слов «мёртвая лошадь» в адрес Мика Шумахера

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал свои же слова, сказанные в марте в адрес немецкого пилота Мика Шумахера. Высказываясь об уходе Шумахера из «Хааса», Штайнер тогда заявил следующее: «Мы не добились того, чего хотели, и я был обязан внести коррективы. Не было смысла пинать мёртвую лошадь».
«Заявление о Мике было неправильно понято. В Америке это просто фигура речи — го да, это звучало экстремально. Я не хотел сказать, что Мик был мёртв или что-то в этом роде. Возможно, это было неудачное высказывание, потому что перевод на немецкий язык оказался слишком резким и прямым. Сожалею ли я? Сожалеть, возможно, неправильное слово. Скорее я бы сформулировал это по-другому. В то время я даже не задумывался об этом, а просто выражался на английском», — приводит слова Штайнера Bild.
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