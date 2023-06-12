Ален Прост сказал, что нужно сделать Пересу для успешной карьеры в «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира легендарный француз Ален Прост высказался о положении мексиканца Серхио Переса в команде «Ред Булл», которое многие ставят под сомнение.

«Задача пилота заключается в том, чтобы сместить баланс в свою сторону, будь это настройка машины или командный вклад. И здесь Перес ошибается.

Он должен заставить Ферстаппена думать о нём и изменить мнение команды о себе. Мы понимаем, что перед Пересом стоит практически невыполнимая задача, и для её достижения он, прежде всего, должен перестать заявлять о желании победить Макса», – написал Прост в рамках колонки L’Equipe.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможном уходе Переса из австрийского коллектива.