В «Ауди» опровергли слух о том, что Бинотто посещал базу компании

Автопроизводитель «Ауди», готовящийся к дебюту в Формуле-1 в 2026 году, опроверг слух о том, что его базу посещал бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто.

Напомним, ранее издание Business F1 сообщило, что Бинотто посещал базу «Ауди» в Нойберге (Германия) и не был впечатлён, а после и вовсе назвал менеджеров «Ауди» клоунами в личной переписке.

«Мы можем подтвердить, что Маттиа Бинотто никогда не посещал наш центр в Нойберге, где базируется наш проект», – цитирует представителя «Ауди» издание PlanetF1.

Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании прошлого сезона, уступив своё место французу Фредерику Вассёру. Не так давно появились слухи о том, что Бинотто интересуется «Альпин».