Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ауди» опровергли слух о том, что Бинотто посещал базу компании

В «Ауди» опровергли слух о том, что Бинотто посещал базу компании
Комментарии

Автопроизводитель «Ауди», готовящийся к дебюту в Формуле-1 в 2026 году, опроверг слух о том, что его базу посещал бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто.

Напомним, ранее издание Business F1 сообщило, что Бинотто посещал базу «Ауди» в Нойберге (Германия) и не был впечатлён, а после и вовсе назвал менеджеров «Ауди» клоунами в личной переписке.

«Мы можем подтвердить, что Маттиа Бинотто никогда не посещал наш центр в Нойберге, где базируется наш проект», – цитирует представителя «Ауди» издание PlanetF1.

Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании прошлого сезона, уступив своё место французу Фредерику Вассёру. Не так давно появились слухи о том, что Бинотто интересуется «Альпин».

Материалы по теме
«Клоуны». Бинотто негативно отозвался об «Ауди» после экскурсии по их базе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023