Хорнер: в 2008-м «Ред Булл» предложил Алонсо контракт на два года, но он отказался
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о сорвавшихся переговорах с двукратным чемпионом мира, испанцем Фернандо Алонсо, прошедших в конце 2008 года.
«Мы были очень близки к тому, чтобы подписать Алонсо. Хельмут [Марко] и я встретились с его менеджментом в конце 2008 года, чтобы предложить ему двухлетний контракт. Фернандо был готов подписаться только на год, однако позицией «Ред Булл» был или двухлетний контракт, или ничего, и он не согласился.
Мы считали, что у него контракт с «Феррари». Флавио [Бриаторе] также участвовал в переговорах, однако он пытался переманить его в «Рено», которым тогда руководил, что в конечном итоге и произошло», – приводит слова Хорнера издание Motor Sport Magazine.
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