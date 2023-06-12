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Руководитель «Мерседеса» Вольф: сожалею, что упустил Ферстаппена, но это было невозможно

Руководитель «Мерседеса» Вольф: сожалею, что упустил Ферстаппена, но это было невозможно
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что сожалеет об упущенной возможности подписать нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в начале его карьеры.

«Я разговаривал с Йосом (Йос Ферстаппен — отец Макса Ферстаппена. — Прим. «Чемпионата») и его менеджером, когда они пришли в мой офис. Должно быть, это было, когда Макс был в картинге или где-то в конце его картинговых дней перед Формулой-3 в 2014 году.

А потом мы снова поговорили, когда Макс и Йос навестили меня в моём доме в Вене. Мы провели несколько часов, обсуждая будущее Макса.

Сожалею ли я о том, что упустил Макса? Конечно, но в те времена это было невозможно. У нас было два пилота, которыми я был чрезвычайно доволен — Нико Росберг и Льюис Хэмилтон. Когда Нико ушёл в конце 2016 года, Валттери Боттас был нашим выбором, а Макс даже не был доступен», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на ESPN.

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