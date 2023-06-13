Тото Вольф оценил тестовый заезд Мика Шумахера в Барселоне

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о тестовом заезде резервного пилота команды Мика Шумахера после Гран-при Испании. Напомним, Шумахер провёл тесты шин «Пирелли» 7 июня, проехав по трассе в Барселоне 152 круга (708 км).

«После Гран-при Испании Мик впервые получил возможность сесть за руль W14. Он хорошо освоился во время шинного теста «Пирелли» и получил удовольствие от этого опыта. Мик стал ценным членом команды, и его работа на симуляторе внесла свой вклад в улучшение результатов, в чём мы убедились в Барселоне», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В минувшем году Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.