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Марко: мы думали, что Феттель был лучшим из лучших, но потом появился Ферстаппен

Марко: мы думали, что Феттель был лучшим из лучших, но потом появился Ферстаппен
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о бывшем пилоте команды Себастьяне Феттеле и гонщике, который сейчас выступает за неё, Максе Ферстаппене.

«Мы думали, что Феттель был лучшим из лучших, но потом появился Ферстаппен. Себастьян был чрезвычайно педантичным работником с огромной базовой скоростью. Но даже в этом отношении Макс на шаг впереди. Он может немедленно включиться в борьбу. Это невероятный природный талант и, как следствие, невероятная базовая скорость. Кроме того, у него фантастический контроль над автомобилем, особенно на пределе», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Sport1.

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