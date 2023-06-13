Марко: мы думали, что Феттель был лучшим из лучших, но потом появился Ферстаппен
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о бывшем пилоте команды Себастьяне Феттеле и гонщике, который сейчас выступает за неё, Максе Ферстаппене.
«Мы думали, что Феттель был лучшим из лучших, но потом появился Ферстаппен. Себастьян был чрезвычайно педантичным работником с огромной базовой скоростью. Но даже в этом отношении Макс на шаг впереди. Он может немедленно включиться в борьбу. Это невероятный природный талант и, как следствие, невероятная базовая скорость. Кроме того, у него фантастический контроль над автомобилем, особенно на пределе», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Sport1.
Макс Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:
Комментарии
- 13 июня 2023
-
10:18
-
00:38
- 12 июня 2023
-
23:45
-
23:03
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05
-
11:03
-
10:27
-
09:42
-
02:18
-
00:52
- 11 июня 2023
-
23:34
-
22:32
-
22:31
-
21:11
-
20:56
-
19:40
-
18:17
-
17:40
Партнерский контент