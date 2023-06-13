Прост раскритиковал отца Серхио Переса за высказывания о борьбе его сына с Ферстаппеном

Четырёхкратный чемпион мира легендарный француз Ален Прост высказался по поводу слов отца Серхио Переса Антонио Переса Гарибая о соперничестве его сына с партнёром по команде Максом Ферстаппеном.
«Прежде всего, Пересу не стоит так громко кричать, что он хочет победить Макса, но его окружение тоже не помогает в этом. В прошлом месяце я читал, что его отец сказал СМИ, что соперничество между Пересом и Максом сравнимо с соперничеством, которое было у меня с Айртоном. Это бессмысленно и на самом деле только контрпродуктивно.
Если посмотреть на разрыв, который сейчас довольно значительный, то во многих отношениях это снимет давление с плеч Серхио. Я думаю, это позволит ему расслабиться, не давить на себя и просто вновь обрести ту форму, которая была у него в начале сезона», — приводит слова Проста L'Equipe.
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