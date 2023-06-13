Штайнер рассказал о девушке, которая помогла «Хаасу» проводить пит-стопы гораздо быстрее

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как с помощью сотрудницы команды Фейт Атак-Мартин у команды получилось проводить пит-стопы намного быстрее.

«За последний год было потрачено много времени на то, чтобы сделать наши пит-стопы лучше. За два года мы откатились назад, как и во всём остальном. И вот у нас появился новый тренер, Фейт Атак-Мартин. Она проделывает фантастическую работу, отвечая за то, чтобы команда находилась в нужном физическом и психологическом состоянии.

Как правило, нельзя выиграть время на пит-стопе, потому что соперники тоже делают работу очень хорошо, а вот потерять время вполне можно. В Барселоне мы оказались в топ-10 с восьмым по времени пит-стопом, но, если продолжим усердно работать, думаю, сможем стать ещё лучше», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида: