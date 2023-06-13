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Хорнер раскрыл, что делал Себастьян Феттель, чтобы «быть лучшим»

Хорнер раскрыл, что делал Себастьян Феттель, чтобы «быть лучшим»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о бывшем гонщике команды Себастьяне Феттеле и нынешнем её пилоте Максе Ферстаппене.

«Это два очень разных и феноменально успешных пилота. Я думаю, что Себастьян, если отталкиваться от его карьерных достижений, является одним из величайших и успешных гонщиков в этом виде спорта. Он работал очень и очень усердно. Способность Себастьяна справляться с давлением была фантастической. Он обладает большим талантом, и в то же время он понимал, что должен упорно трудиться, чтобы быть лучшим. Он хотел разбираться в каждой детали автомобиля, анализировал соперников и их слабые стороны», — приводит слова Хорнера GrandPX.news со ссылкой на Sport1.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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