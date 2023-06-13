Эдриан Ньюи рассказал, копировал ли «Ред Булл» идеи соперников
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о копировании соперниками решений австрийской команды, признавшись, что не переживает из-за этого.
«Это уже большой комплимент, когда вас кто-то копирует. Конечно, это часть Формулы-1. Все мы смотрим друг на друга. По правде говоря, мы тоже копировали кое-что у других.
Так устроена Формула-1. Здесь напряжённая конкуренция. Неправильно как-то гордиться этим. Всегда нужно оценивать то, что делают другие. В конечном итоге можно скопировать что-то напрямую, а можно просто задаться вопросом: «А почему они это сделали?» — приводит слова Ньюи Sky Sports со ссылкой на Sky Italy.
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