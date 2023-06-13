Маркес: гонщикам «Хонды» приходится сильно рисковать, чтобы быть конкурентоспособными

Шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес призвал руководство «Хонды» решить технические проблемы после очередного схода с дистанции во время Гран-при Италии MotoGP.
«Я ехал хорошо и чувствовал себя вполне комфортно, я не испытывал стресса, и, хотя я видел, что Баньяя и Мартин были немного быстрее, я мог бы остаться в группе с Марини, чтобы в итоге попасть в шестёрку или семёрку лучших.
У меня были небольшие проблемы при торможении, уже в 10-м повороте у меня был странный момент, когда я сильно затормозил.
Нам нужно совершенствоваться и продолжать работать, я уже сказал техническому персоналу, что всем нам, гонщикам «Хонды», приходится идти на слишком большой риск.
Если у вас есть гонщики-победители, вам нужен мотоцикл-победитель, потому что наш менталитет — быть впереди, это не первая такая ситуация, и, к счастью, я не получил травмы.
Сегодня я был спокоен, и, когда я сильно разогнался, я просто собирался повернуть, но иногда бывает сложно понять, почему вы теряете управление, так что это то, что нужно изменить на будущее, или всем гонщикам «Хонды» придётся изменить свой менталитет и сделать шаг назад.
Нам приходится идти на слишком большой риск, чтобы быть конкурентоспособными, поэтому нам нужно изменить ситуацию», — приводит слова Маркеса Motorsport Week.
- 13 июня 2023
-
21:35
-
20:55
-
19:54
-
19:19
-
18:56
-
17:55
-
16:17
-
15:10
-
13:26
-
13:20
-
12:44
-
12:33
-
11:58
-
11:29
-
11:05
-
10:18
-
00:38
- 12 июня 2023
-
23:45
-
23:03
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52