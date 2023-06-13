Маркес: гонщикам «Хонды» приходится сильно рисковать, чтобы быть конкурентоспособными

Шестикратный чемпион мира испанец Марк Маркес призвал руководство «Хонды» решить технические проблемы после очередного схода с дистанции во время Гран-при Италии MotoGP.

«Я ехал хорошо и чувствовал себя вполне комфортно, я не испытывал стресса, и, хотя я видел, что Баньяя и Мартин были немного быстрее, я мог бы остаться в группе с Марини, чтобы в итоге попасть в шестёрку или семёрку лучших.

У меня были небольшие проблемы при торможении, уже в 10-м повороте у меня был странный момент, когда я сильно затормозил.

Нам нужно совершенствоваться и продолжать работать, я уже сказал техническому персоналу, что всем нам, гонщикам «Хонды», приходится идти на слишком большой риск.

Если у вас есть гонщики-победители, вам нужен мотоцикл-победитель, потому что наш менталитет — быть впереди, это не первая такая ситуация, и, к счастью, я не получил травмы.

Сегодня я был спокоен, и, когда я сильно разогнался, я просто собирался повернуть, но иногда бывает сложно понять, почему вы теряете управление, так что это то, что нужно изменить на будущее, или всем гонщикам «Хонды» придётся изменить свой менталитет и сделать шаг назад.

Нам приходится идти на слишком большой риск, чтобы быть конкурентоспособными, поэтому нам нужно изменить ситуацию», — приводит слова Маркеса Motorsport Week.