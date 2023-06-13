В «Уильямсе» сообщили, что обновления перед ГП Канады установили только на болид Албона

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дейв Робсон высказался о предстоящем Гран-при Канады и заявил, что команда установит обновления на машине Алекса Албона.

«Трасса в Канаде подходит для интересных гонок, и к тому же всегда есть вероятность сложных погодных условий: изнуряющая жара или внезапный ливень. Трек в Монреале лучше подходит для сильных сторон нашего болида, чем трассы в Монако и Барселоне. Кроме того, у нас в этот уикенд мы опробуем ряд обновлений, которые будут установлены только на машине Албона. Ожидаем, что мы будем более конкурентоспособными, но в пятницу ещё посмотрим, работает ли пакет обновлений так, как мы этого ожидали.

Также в пятницу оценим работу шин, поймём, как покрытие трассы изменилось за год. В Монреале легче обгонять, чем на двух предыдущих этапах, это может открыть дополнительные возможности для стратегий, если справимся с износом шин», — приводит слова Робсона пресс-служба «Уильямса».