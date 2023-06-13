Хэмилтон: новая подвеска не решила проблему с кокпитом, но придала мне уверенности

Семикратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о модернизации болида.

«Помогла ли новая подвеска решить проблемы, связанные с кокпитом? Вы ничего не можете с этим поделать, просто так оно и есть.

Всё, что вы можете сделать, это просто попытаться снизить скорость на повороте, чтобы стабилизировать заднюю часть. Это пытаются сделать с помощью механического баланса, но мы просто ограничены имеющимися инструментами. Это те же самые обновления, что и в прошлом году.

Но новая подвеска стала для меня настоящим плюсом. Это придало мне уверенности.

Мы с Джорджем Расселлом в течение последнего года вели постоянные разговоры с командой, в которых пытались найти решение. Теперь у нас более широкие боковые понтоны, больше соответствующие тем, что установлены на машинах «Ред Булл», это было не моё решение пойти этим путём.

Я думаю, было ясно, что, когда мы испробовали машину на первых тестах на трассе, это, по сути, сестра, идентичный близнец прошлогодней машины, за исключением некоторых подпрыгиваний.

Сейчас мы медленно доводим машину до совершенства и просто пытаемся проложить себе путь обратно к лидерству. К сожалению, это долгий процесс», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.