Главный гоночный инженер «Хааса»: Хюлькенберг дал команде то, что мы искали

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу высказался о вкладе немецкого гонщика Нико Хюлькенберга в работу команды.
«Нико дал команде именно то, что мы искали. Он даёт чёткую обратную связь, редко допускает ошибки и очень спокоен. Даже когда дела идут не лучшим образом, он сохраняет спокойствие и даёт необходимую информацию, благодаря чему инженеры могут сосредоточиться на работе. Когда бы он ни был за рулём болида, он даёт много данных и рассказывает об особенностях поведения болида на привычном языке для инженеров. Это действительно упрощает процесс развития болида и помогает выбрать направление работы.
От этого есть польза и Кевину Магнуссену. Гонщики учатся друг у друга, и это то, что нам было нужно», — приводит слова Комацу Motorsport-Total.
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