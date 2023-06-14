Зоозащитники прервали пресс-конференцию Хэмилтона плакатом о гонке на собачьих упряжках

К семикратному чемпиону мира Формулы-1, пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону обратились зоозащитники с просьбой повлиять на организаторов гонок на собачьих упряжках, сообщает RacingNews365.

Во время форума Forbes Iconoclast Summit, который проходил в Нью-Йорке (США), представители организации «Люди за этичное обращение с животными» прервали пресс-конференцию Льюиса Хэмилтона и руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа. Зоозащитники продемонстрировали плакат с просьбой повлиять на организаторов гонки на собачьих упряжках «Идитарод», которая регулярно проводятся на Аляске. По данным организации, за время гонок погибли более 150 собак. По мнению выступивших, Льюис обладает достаточным влиянием, чтобы отменить гонку.

Льюис Хэмилтон известен своим положительным отношением к собакам и животным в целом.