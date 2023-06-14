Кими Райкконен в третий раз стал папой

Чемпион Формулы-1 2007 года финн Кими Райкконен разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил о пополнении в семействе. Жена Кими Минтту Райкконен родила девочку, которую назвали Грейс. Это уже третий ребёнок в семье Райкконенов. Помимо Грэйс, у них есть мальчик Робин и дочь Рианна Анджелия Милана.
«Добро пожаловать в этот мир, Грейс! Мы тебя очень сильно любим!» — говорится в описании к фото.
Фото: Из личного архива Кими Райкконена
Фото: Из личного архива Кими Райкконена
Напомним, Райкконен завершил карьеру в сентябре 2021 года. Помимо завоевания титула 2007 года, финский гонщик также становился двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018) чемпионатов Формулы-1. Покинул Формулу-1 Кими по окончании сезона-2021.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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