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«Возможно, он так отчаялся». Уиндзор назвал команду, куда может захотеть перейти Леклер

«Возможно, он так отчаялся». Уиндзор назвал команду, куда может захотеть перейти Леклер
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Известный британский журналист Питер Уиндзор предположил, что пилот «Феррари» Шарль Леклер может задуматься о переходе в «Альпин» в случае неудач «Скудерии».

«Без всякого сомнения, если будет не получаться, Леклер окажется невероятно расстроен и очень раздражён. И он пожелает, чтобы «Феррари» волшебным образом исправила ситуацию и машина стала действительно быстрой, либо он сам начнёт размышлять о переходе. Возможно, он даже подумает: «Альпин», быть может, лучше, если отталкиваться от стиля моего пилотирования и того, что я умею делать». Возможно, он будет думать именно так. Возможно, он отчаялся настолько», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

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