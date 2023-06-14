Ваулз: Росберг многому научился у Михаэля Шумахера, а Хэмилтон потом — у Росберга

Бывший главный стратег «Мерседеса», а ныне руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз вспомнил о работе с легендарным гонщиком Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Шумахер вернулся в Формулу-1 в 2010 году и до конца 2012-го выступал за «Мерседес». За три года семикратный чемпион завоевал всего один подиум.

«Он был человеком, который помогал команде двигаться вперёд и действительно сплотил её членов. Михаэль был невероятной личностью. Он знал дни рождения каждого и отправлял цветы партнёрам членов команд.

Михаэль знал, что его выступление было не совсем на том же уровне, но он компенсировал это самоотверженностью и работой. Благодаря этому Нико Росберг многому научился. А Льюис Хэмилтон потом многому научился у Нико», — приводит слова Ваулза Sky Sports.

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