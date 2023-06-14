Расселл: Ферстаппен в этом сезоне менее агрессивен, чем когда-либо в прошлом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу изменений в стиле вождения лидера Формулы-1 гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Когда вы боретесь за чемпионство, вы начинаете ездить немного по-другому, и сейчас Макс, вероятно, менее агрессивен, чем когда-либо в прошлом, потому что он не в том положении, когда ему нужно быть агрессивным.

Он может потерять позицию и знать, что позже он её вернёт. В то же время мы, вероятно, сейчас находимся в более жёсткой позиции «сделай или умри», чтобы получить этот единственный шанс на победу в течение сезона», — приводит слова Расселла Motorsport.