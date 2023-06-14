«Я шокирован». Питер Уиндзор — о проблеме Леклера в «Феррари»

Известный британский журналист Питер Уиндзор поделился мнением о сложностях пилота «Феррари» Шарля Леклера в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я думаю, что проблема Леклера заключается в том, что вокруг него нет хорошего гоночного менеджмента. В качестве исключения можно назвать Джока Клиа (гоночный инженер «Феррари». – Прим. «Чемпионата»), хотя на самом деле я не знаю, насколько сильно Джок вовлечён сейчас.

Я шокирован, что он не смог заставить шины работать в Барселоне. Я шокирован, что они позволили ему дважды совершить эту ошибку в Майами. И в Монако тоже получалось не всё», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

В общем зачёте пилотов Леклер в настоящий момент занимает седьмое место, имея в активе 42 очка.

Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске: