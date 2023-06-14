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Расселл заявил, что между гонщиками Ф-1 есть доверие, но 3 пилота выбиваются из их числа

Расселл заявил, что между гонщиками Ф-1 есть доверие, но 3 пилота выбиваются из их числа
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Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл поделился мнением о доверии среди гонщиков Формулы-1.

«Между большинством гонщиков существует доверие. Но есть три пилота, которые не обладают таким пространственным пониманием, как другие. Так что на самом деле предпочитаешь упорно бороться с великими гонщиками, потому что понимаешь, что они будут лучше контролировать свою машину, действуя жёстко, но не опасно», — приводит слова Расселла Autosport.

В настоящий момент Расселл занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 65 очков. Лидирует Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». На его счету 170 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по гоночному коллективу Серхио Перес (117 баллов). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (99 очков).

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:

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