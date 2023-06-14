Доменикали: командам Ф-1 предлагают почти миллиарды за их место в серии, а они отказывают

По словам генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали, интерес к владению командой серии настолько высок, что некоторым из них предлагают миллиарды долларов за продажу своего места.

«В прошлом были команды, которые уходили с нулевой стоимостью. Сейчас команды стабильны, очень прибыльны и очень сильны с точки зрения технических возможностей, чтобы быть конкурентоспособными на трассе.

Сейчас некоторые предлагают командам Формулы-1 почти миллиарды за их место в серии, а они отказываются. Вы можете себе это представить? Мы создаём важную структуру, важную динамику, в которой чем больше все растут, тем лучше и сильнее будет бизнес-платформа, на которой мы все работаем», — приводит слова Доменикали RaceFans.