Расселл назвал футбольный клуб, в котором начал бы карьеру — его позвали на просмотр
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, в каком футбольном клубе он хотел бы начать карьеру, если бы сменил род деятельности.
«Если бы я был футболистом, то хотел бы начать свою карьеру в «Кингс-Линн Таун» (команда Северной Национальной лиги, шестого английского дивизиона. – Прим. «Чемпионата»), – сказал Расселл в интервью журналистам.
Клуб не оставил заявление гонщика без внимания, пригласив в социальных сетях на просмотр:
«Ты можешь прийти и попробовать».
Напомним, после восьми этапов Расселл занимает пятое место в общем зачёте пилотов, уступая 22 очка напарнику и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Лидером является двукратный чемпион и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
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