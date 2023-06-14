Расселл назвал футбольный клуб, в котором начал бы карьеру — его позвали на просмотр

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, в каком футбольном клубе он хотел бы начать карьеру, если бы сменил род деятельности.

«Если бы я был футболистом, то хотел бы начать свою карьеру в «Кингс-Линн Таун» (команда Северной Национальной лиги, шестого английского дивизиона. – Прим. «Чемпионата»), – сказал Расселл в интервью журналистам.

Клуб не оставил заявление гонщика без внимания, пригласив в социальных сетях на просмотр:

«Ты можешь прийти и попробовать».

Напомним, после восьми этапов Расселл занимает пятое место в общем зачёте пилотов, уступая 22 очка напарнику и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Лидером является двукратный чемпион и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.