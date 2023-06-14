Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл назвал футбольный клуб, в котором начал бы карьеру — его позвали на просмотр

Расселл назвал футбольный клуб, в котором начал бы карьеру — его позвали на просмотр
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, в каком футбольном клубе он хотел бы начать карьеру, если бы сменил род деятельности.

«Если бы я был футболистом, то хотел бы начать свою карьеру в «Кингс-Линн Таун» (команда Северной Национальной лиги, шестого английского дивизиона. – Прим. «Чемпионата»), – сказал Расселл в интервью журналистам.

Клуб не оставил заявление гонщика без внимания, пригласив в социальных сетях на просмотр:
«Ты можешь прийти и попробовать».

Напомним, после восьми этапов Расселл занимает пятое место в общем зачёте пилотов, уступая 22 очка напарнику и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Лидером является двукратный чемпион и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
«Я вырос в поле, смотря на серое небо». Расселл рассказал о своём отъезде из Англии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023