Борис Ротенберг: Шварцмана воспитали в России, но я не смог заставить его остаться

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг высказался о резервисте команды Формулы-1 «Феррари» Роберте Шварцмане, который, по его мнению, мог бы продолжить спортивную карьеру на родине.
«Роберт принял решение, я не мог его заставить остаться в России. У него своя мечта, его можно понять. Он родился в России, он здесь вырос, мы его воспитали, но у него мечта, которую он хочет воплотить, — попасть в Формулу-1. Это его решение, я не могу здесь комментировать, я бы не поступил так.
Здесь такие вещи, переступить через которые, наверное, всё-таки очень сложно. Но у него было такое решение. Он потерял папу, он испытывал какое-то давление. Остальные все ребята вернулись и участвуют в нашем чемпионате. Ещё один мальчик, правда, ездит в европейском турнире. Он как россиянин едет. Не знаю, флаг, может, и сняли, но он как россиянин», – приводит слова Ротенберга издание ТАСС.
Напомним, по итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».
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