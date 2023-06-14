Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года

С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале (Канада) пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.

Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Канаде (время московское):

Пятница, 16 июня

20:30. Первая тренировка Гран-при Канады Формулы-1

Ночь на субботу, 17 июня

00:00. Вторая тренировка Гран-при Канады Формулы-1

Суббота, 17 июня

19:30. Третья тренировка Гран-при Канады Формулы-1

23:00. Квалификация Гран-при Канады Формулы-1

Воскресенье, 18 июня

21:00. Гран-при Канады, гонка Формулы-1.