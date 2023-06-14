Расписание трансляций Гран-при Канады Формулы-1 2023 года

С 16 по 18 июня на Автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале (Канада) пройдёт Гран-при Канады Формулы-1.
Все заезды будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Канаде (время московское):
Пятница, 16 июня
20:30. Первая тренировка Гран-при Канады Формулы-1
Ночь на субботу, 17 июня
00:00. Вторая тренировка Гран-при Канады Формулы-1
Суббота, 17 июня
19:30. Третья тренировка Гран-при Канады Формулы-1
23:00. Квалификация Гран-при Канады Формулы-1
Воскресенье, 18 июня
21:00. Гран-при Канады, гонка Формулы-1.
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