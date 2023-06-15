«Там всегда отличные гонки». Хорнер объяснил, почему Гран-при Канады является уникальным

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от грядущего Гран-при Канады, который пройдёт с 16 по 18 июня в Монреале. Напомним, на предстоящем этапе австрийский коллектив может одержать сотую победу в Формуле-1.

«Трасса в Канаде является уникальной. Там всегда отличные гонки. И я считаю, что это особенный вызов. Там много участков, которые проходятся на небольшой скорости, а также пара скоростных шикан.

Чеко уже хорошо показывал себя там, и Макс тоже. Погода также является определяющим фактором. Мы приедем в Канаду с 99 победами, и у нас есть решимость заполучить сотую», – приводит слова Хорнера издание Marca.

Напомним, действующим чемпионом Гран-при Канады является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.