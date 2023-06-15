«Ауди» на шесть месяцев отстаёт от конкурентов в разработке двигателя

Автопроизводитель «Ауди», готовящийся к дебюту в Формуле-1 в 2026 году, значительно отстаёт от конкурентов в разработке двигателя, сообщает Formu1a.uno.
По информации источника, двигатель «Ауди» начал работать на стендах только в конце 2022 года, в то время как «Мерседес» и «Ред Булл» провели эти предварительные тесты ещё летом 2022 года, что демонстрирует почти шестимесячное отставание «Ауди».
Первый полностью гибридный агрегат «Ауди», состоящий из двигателя внутреннего сгорания, электродвигателя, аккумулятора и электронного блока управления, планируют запустить к концу этого года, он должен заложить основу для будущего. В «Феррари», например, начали эту работу несколько недель назад, что вновь показывает отставание «Ауди» в шесть месяцев.
Напомним, в 2026 году вступят в силу новые требования к двигателям болидов Формулы-1.
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