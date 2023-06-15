Алонсо: на трассе в Канаде бывает весело, так что будем готовы ко всему

Двухкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об ожиданиях от предстоящего этапа Формулы-1 Гран-при Канады, который пройдёт в ближайшие выходные.

«В Монако и Барселоне у нас были напряжённые гонки и мы набрали в них 32 очка. В Испании была феноменальная атмосфера, но квалификация получилась сложной и в гонке нам не хватало темпа. Теперь Монреаль, это историческая трасса, у меня приятные воспоминания о гонках тут. В прошлом году, например, я стартовал вторым после хаотичной квалификации. В эти выходные тоже может быть дождь, будем наготове.

На трассе тут бывает весело, хотя обгоны могут быть сложными. Здесь могут балл сюрпризы, так что будем готовы ко всему. У нас есть некоторые улучшения в преддверии этапа, наша цель — провести уикенд гладко и набрать как можно больше очков», — цитирует Алонсо Racingnews365.