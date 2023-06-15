Доменикали: 10 команд более чем достаточно для создания шоу

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказал своё отношение к возможному увеличению количества команд в чемпионате.

«Хотел бы я видеть больше 20 машин? Нет. Но я должен подчеркнуть, что это исключительно моё личное мнение. Я думаю, что 10 команд более чем достаточно для создания шоу, которое мы хотим видеть на трассе.

Если у вас есть два гонщика, которые борются, то уровень внимания к такому состязанию просто огромен. А если борются уже две команды, то это означает четыре машины, это просто невероятно. Можете ли вы представить себе 20 машин, 10 команд на уровне, когда на трассе идёт борьба? Это было бы впечатляюще.

Сейчас все хотят запрыгнуть в карету, которая очень быстра. Но мы должны быть благоразумны, мы должны принять правильное решение, вот что я хочу сказать», — приводит слова Доменикали RaceFans.