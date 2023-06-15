В «Тойоте» рассказали, что белка помешала команде выиграть на «24 часах Ле-Мана»

Технический директор «Тойоты» Паскаль Вассерлон высказался об инциденте с белкой, который помешал команде выиграть очередной марафон «24 часа Ле-Мана».

Победителем впервые с 1965 года стала «Феррари», а «Тойота» проиграла в Ле-Мане впервые с 2017 года.

«В какие-то моменты мы доминировали над «Феррари». И это было вполне логично. Но в какой-то момент, когда мы были лучше них, Рио Хиракава сбил белку. Вероятно, она была довольно крупной, так как удар нанёс ущерб машине. Мы не понимали, что происходит. Аэродинамические показатели были хорошими, мы сняли переднюю часть машины и посмотрели, что не так. В итоге обнаружили там кусок карбона, которой застрял в передней подвеске и блокировал поток воздуха. Мы убрали его и продолжили ехать», — приводит слова Вассерлона Motorsport.