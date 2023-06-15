Франц Тост получил предложение остаться в «Альфа Таури» в новом качестве

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что получил предложение остаться в коллективе в качестве консультанта.
Ранее Тост уже заявлял, что по окончании сезона покидает пост руководителя команды и его место займёт Лоран Мекис.
«Я был рад, что после отставки смогу наконец покататься на горных лыжах, но затем я получил предложение остаться в команде ещё на два года в качестве консультанта. В данный момент я раздумываю над этим вариантом», — приводит слова Тоста Osterreich.
«Альфа Таури» в нынешнем сезоне Формулы-1 располагается на девятом месте в Кубке конструкторов с двумя очками. Оба балла набрал японский гонщик Юки Цунода, который располагается на 16-м месте в общем зачёте пилотов. У его напарника Ника де Вриса ни одного очка.
- 15 июня 2023
-
14:09
-
13:13
-
12:49
-
12:12
-
11:40
-
11:34
-
10:46
-
10:03
-
00:45
-
00:26
- 14 июня 2023
-
23:16
-
22:36
-
22:09
-
21:00
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:35
-
18:38
-
17:56
-
17:30
-
16:58
-
16:47
-
16:07
-
16:03
-
16:03
-
15:43
-
14:40
-
14:07
-
14:03
-
13:37
-
12:57
-
12:53
-
11:52
-
10:30