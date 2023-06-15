Франц Тост получил предложение остаться в «Альфа Таури» в новом качестве

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что получил предложение остаться в коллективе в качестве консультанта.

Ранее Тост уже заявлял, что по окончании сезона покидает пост руководителя команды и его место займёт Лоран Мекис.

«Я был рад, что после отставки смогу наконец покататься на горных лыжах, но затем я получил предложение остаться в команде ещё на два года в качестве консультанта. В данный момент я раздумываю над этим вариантом», — приводит слова Тоста Osterreich.

«Альфа Таури» в нынешнем сезоне Формулы-1 располагается на девятом месте в Кубке конструкторов с двумя очками. Оба балла набрал японский гонщик Юки Цунода, который располагается на 16-м месте в общем зачёте пилотов. У его напарника Ника де Вриса ни одного очка.