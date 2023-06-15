Штайнер: иметь 23 классические гонки в Формуле-1 было бы скучно

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу разнообразия гонок в Формуле-1.

«Я, конечно, люблю классику, но иметь 23 классические гонки было бы скучно. До недавнего времени единственным исключением был Монако, а теперь есть шесть или семь классических гонок, мегабомбы типа Лас-Вегаса, есть ночные гонки, дневные гонки. Это смесь, и трудно не найти то, что привлекает внимание.

Если бы этого не было сделано, думаю, популярность Формулы-1 начала бы падать. Потому что она была очень статичной, и если все остальные двигаются, то и вы должны двигаться, иначе вы начнёте деградировать. Liberty знала потенциал, знала, что они хотят сделать, иначе они бы не купили шоу, которое было в некотором застое с 2000 года», — приводит слова Штайнера Marca.