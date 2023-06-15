Пиастри: «Макларен» предложил шанс в Ф-1 и надёжность, а в «Альпин» доверие было подорвано

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о решении покинуть «Альпин» по окончании прошлого сезона.

«Я уже много раз говорил о деталях и не хочу повторяться, но я не сравнивал напрямую места в «Альпин» и в «Макларене». Просто «Макларен» предложил шанс в Формуле-1 и надёжность, которой у меня не было со времён выступлений в Формуле-2, а в «Альпин» доверие было подорвано. В прошлом сезоне была вероятность, что у меня не будет места в кокпите, а «Макларен» предложил шанс участвовать в Формуле-1. Это был простой выбор, я хотел обеспечить своё будущее», — приводит слова Пиастри Motorsport-Total.

Пиастри в нынешнем сезоне Формулы-1 набрал пять очков. Всего же у «Макларена» 17 баллов, у «Альпин» — 40.