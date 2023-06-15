Штайнер: не думаю, что «Ред Булл» будет доминировать до 2026 года

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер выразил мнение, что «Ред Булл» не будет доминировать в чемпионате в 2026 году, когда вступит в силу новый моторный регламент.
«Будет ли «Ред Булл» доминировать до 2026 года? Я так не думаю. Не знаю, почему, но я не вижу ситуацию такой. Вспомните прошлый сезон — ведь никто тогда не сказал бы, что «Астон Мартин» пробьётся на второе место. В Формуле-1 всегда существует фактор неизвестности и вещи, которые остаются незамеченными. К тому же команда ограничена потолком расходов, и есть девять соперников, которые пытаются понять, почему она настолько быстра», — приводит слова Штайнера Marca.
В нынешнем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» выиграл все гонки и лидирует в Кубке конструкторов с 287 очками. Австрийская команда опережает ближайших преследователей на 135 баллов.
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