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Гюнтер Штайнер назвал лучшего пилота Формулы-1 в плане понимания гонок

Гюнтер Штайнер назвал лучшего пилота Формулы-1 в плане понимания гонок
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кого считает лучшим гонщиком в Формуле-1 в плане понимания гонок.

«Астон Мартин» отлично воспользовался случаем, чтобы подписать испанского парня – как там его зовут? (смеётся) Если серьёзно, то дело даже не в навыках вождения Фернандо Алонсо, а в том, в каком возрасте он поддерживает свою феноменальную стабильность.

Обычно в его положении у людей снижается производительность, замедляется время реакции, ухудшается зрение и так далее… А он продолжает быть лучшим, безусловно, в понимании гонок. Алонсо лучше всех понимает, что происходит вокруг него, ему не нужен пит-уолл – в этом аспекте равных Фернандо нет.

Кроме того, он сохраняет свою скорость и талант», – приводит слова Штайнера Marca.

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