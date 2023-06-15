Гюнтер Штайнер назвал лучшего пилота Формулы-1 в плане понимания гонок

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кого считает лучшим гонщиком в Формуле-1 в плане понимания гонок.

«Астон Мартин» отлично воспользовался случаем, чтобы подписать испанского парня – как там его зовут? (смеётся) Если серьёзно, то дело даже не в навыках вождения Фернандо Алонсо, а в том, в каком возрасте он поддерживает свою феноменальную стабильность.

Обычно в его положении у людей снижается производительность, замедляется время реакции, ухудшается зрение и так далее… А он продолжает быть лучшим, безусловно, в понимании гонок. Алонсо лучше всех понимает, что происходит вокруг него, ему не нужен пит-уолл – в этом аспекте равных Фернандо нет.

Кроме того, он сохраняет свою скорость и талант», – приводит слова Штайнера Marca.