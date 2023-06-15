Тост назвал Цуноду пилотом высшей категории с точки зрения таланта

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост оценил талант японского пилота его команды Юки Цуноды.

«Сейчас новичкам очень трудно закрепиться в Формуле-1. Есть всего несколько тестовых дней, а потом сразу много гонок. Новички вообще не знают таких трасс, как Мельбурн, Сингапур, Саудовская Аравия… Ник (де Врис, гонщик «Альфа Таури» – Прим. «Чемпионата») вот не знал Майами. От этого, разумеется, сложнее адаптироваться.

Должен признаться, Юки в этом плане отлично справляется. В прошлом году несколько раз он уже был быстрее напарника. И Цунода до сих пор великолепно проходит процесс обучения. Я надеюсь, что мы сможем ему предоставить машину, чтобы он мог показать хорошее выступление с точки зрения результата – это покажет его реальный уровень.

Многие этого не замечают, но с точки зрения природного таланта он является топовым пилотом, гонщиком высшей категории. Пьер Гасли (пилот «Альпин», напарник Цуноды по «Альфа Таури» в сезоне-2022 – Прим. «Чемпионата») испытывал это несколько раз, когда Юки был быстрее», – приводит слова Тоста портал Motorsport-Total.