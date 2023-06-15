«Феррари» решила, когда освободит Мекиса от работы, и заменит его сразу двумя сотрудниками
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Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис, который со следующего года станет руководителем «Альфа Таури», не будет работать на этапах Формулы-1, начиная с ближайшего Гран-при Канады. Об этом сообщает портал Motorsport.
По информации источника, «Феррари» намерена оперативно заменить Мекиса, внедрив в работу команды во время Гран-при двух других специалистов. Одним из них станет Диего Иоверно, который был руководителем отдела сборки и отвечал за работу на пит-стопе. Имя второго специалиста пока неизвестно.
Мекис работал спортивным директором «Феррари» с 2018 года. Ранее он уже работал в системе «Ред Булл», когда возглавлял инженерный отдел «Торо Россо» с 2005 по 2014 год. Некоторое время Лоран также трудился в системе ФИА на разных должностях.
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