Стролл-старший: верю, что Лэнс и Алонсо будут равны к концу сезона

Владелец «Астон Мартин», отец пилота Лэнса Стролла Лоуренс Стролл выразил надежду, что его сын сможет на равных соперничать со своим напарником Фернандо Алонсо к концу сезона.

«Мне кажется, в Барселоне Лэнс продемонстрировал, что он начал чувствовать себя лучше (после травм, полученных во время предсезонной подготовки. – Прим. «Чемпионата»). Ему понадобилось около шести-семи гонок, чтобы оправиться.

Я верю, что Лэнс и Алонсо будут равны к концу сезона», – приводит слова Стролла-старшего портал Formu1a.uno.

Ранее Лоуренс Стролл заявил, что надеется увидеть обоих гонщиков «Астон Мартин» на подиуме Гран-при Канады. Не так давно известный автоспортивный обозреватель Михаэль Шмидт рассказал, что «Астон Мартин» подготовит к этой гонке самое крупное обновление в сезоне. Этап в Монреале пройдёт с 16 по 18 июня.