Шарль Леклер уклончиво ответил на вопрос, не теряет ли он доверие к «Феррари»
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему неудачных выступлений итальянской команды в текущем сезоне, ответив на вопрос о доверии к «Скудерии» на пресс-конференции.
«Команду в целом не устраивает наша форма. Мы открыто об этом говорим. Нас беспокоят неудачи на Гран-при Испании.
Мы должны продолжать работать и выпускать регулярные обновления, чтобы сократить отставание от лидеров. Всё дело в гоночном темпе. В данный момент это главное.
Что придаёт мне уверенности, так это то, что у нас есть чёткое направление, в котором мы хотим работать», – приводит слова Леклера портал Motorsport-Total.
Напомним, сейчас Леклер занимает седьмое место в личном зачёте, имея в своём активе 48 очков. Гран-при Испании он завершил на 11-м месте.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
23:39
-
23:11
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
21:55
-
21:18
-
20:58
-
20:18
-
19:57
-
19:36
-
19:03
-
18:50
-
18:48
-
18:26
-
17:38
-
17:14
-
16:27
-
15:57
-
15:30
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:13
-
12:49
-
12:12
-
11:40
-
11:34
-
10:46
-
10:03
-
00:45
-
00:26
- 14 июня 2023
-
23:16
-
22:36
-
22:09
Партнерский контент