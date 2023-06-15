Шарль Леклер уклончиво ответил на вопрос, не теряет ли он доверие к «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался на тему неудачных выступлений итальянской команды в текущем сезоне, ответив на вопрос о доверии к «Скудерии» на пресс-конференции.

«Команду в целом не устраивает наша форма. Мы открыто об этом говорим. Нас беспокоят неудачи на Гран-при Испании.

Мы должны продолжать работать и выпускать регулярные обновления, чтобы сократить отставание от лидеров. Всё дело в гоночном темпе. В данный момент это главное.

Что придаёт мне уверенности, так это то, что у нас есть чёткое направление, в котором мы хотим работать», – приводит слова Леклера портал Motorsport-Total.

Напомним, сейчас Леклер занимает седьмое место в личном зачёте, имея в своём активе 48 очков. Гран-при Испании он завершил на 11-м месте.