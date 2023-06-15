Ферстаппен рассказал, что ему запретили участвовать в заезде «Ред Булл» на «Нордшляйфе»

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поведал о том, что ему запретили участвовать в демонстрационном заезде болидов Ф-1 на трассе «Нюрбургринг» вместе с экс-гонщиками австрийской команды Себастьяном Феттелем и Даниэлем Риккардо.
Напомним, ранее «Ред Булл» анонсировал показательный заезд болида Формулы-1 на легендарной «Нордшляйфе», приуроченный к 12-часовому марафону, который должен пройти в сентябре.
«Я хотел там проехать, но Хельмут Марко (советник «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата») не позволил мне этого сделать. Он знал, что я попытаюсь раздвинуть границы и побить рекорд трассы. И мне бы это понравилось.
Я не хотел создавать ненужных трудностей, поэтому отбросил эту идею. Просто надеюсь, что однажды смогу это сделать. В идеале на машине Формулы-1, но если это не разрешено, то, может быть, на GT3», – приводит слова Ферстаппена портал Motorsport-Total.
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