Хэмилтон: Ферстаппен может побить мой рекорд по победам, но мы попытаемся его остановить

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался на тему конкуренции с голландцем Максом Ферстаппеном по количеству побед в Формуле-1.

«У него впереди длинная карьера в Формуле-1. В конце концов, рекорды существуют, чтобы их бить, а у Макса ещё и отличная команда.

Ферстаппен проделывает великолепную работу. Пока что у него получается невероятная карьера. Разумеется, он может превзойти меня по количеству побед, но мы работаем над машиной, так что попытаемся остановить его», – приводит слова Хэмилтона портал RaceFans.

Напомним, сейчас Хэмилтон удерживает рекорд по количеству выигранных гонок в Формуле-1 — на его счету 103 выигранных заезда. Ферстаппен на данный момент победил в 40 гонках.