Ферстаппен ответил, кого бы хотел видеть победителем ГП Канады, если он не сможет выиграть
Поделиться
Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, кого хотел бы видеть в победителях Гран-при Канады, если он не сможет выиграть.
«Фернандо Алонсо! Он заслуживает этого – настоящий гонщик. Он мне нравится. Фернандо никогда не сдаётся, и вы можете видеть, как он любит спорт.
Иногда после стольких лет езды на болиде, который позволяет тебе лишь бороться в середине пелотона, ты теряешь любовь к гонкам, но он в этом смысле – животное», – приводит слова Ферстаппена на пресс-конференции издание BBC.
Напомним, Ферстаппен возглавляет личный зачёт сезона-2023, имея в своём активе 170 очков. Алонсо идёт третьим с 99 баллами.
Гран-при Канады состоится в ближайшие выходные на трассе в Монреале.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2023
-
00:51
-
00:36
-
00:16
- 15 июня 2023
-
23:57
-
23:39
-
23:11
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
21:55
-
21:18
-
20:58
-
20:18
-
19:57
-
19:36
-
19:03
-
18:50
-
18:48
-
18:26
-
17:38
-
17:14
-
16:27
-
15:57
-
15:30
-
14:53
-
14:49
-
14:09
-
13:13
-
12:49
-
12:12
-
11:40
-
11:34
-
10:46
-
10:03
-
00:45
Партнерский контент