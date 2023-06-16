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Ферстаппен ответил, кого бы хотел видеть победителем ГП Канады, если он не сможет выиграть

Ферстаппен ответил, кого бы хотел видеть победителем ГП Канады, если он не сможет выиграть
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Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, кого хотел бы видеть в победителях Гран-при Канады, если он не сможет выиграть.

«Фернандо Алонсо! Он заслуживает этого – настоящий гонщик. Он мне нравится. Фернандо никогда не сдаётся, и вы можете видеть, как он любит спорт.

Иногда после стольких лет езды на болиде, который позволяет тебе лишь бороться в середине пелотона, ты теряешь любовь к гонкам, но он в этом смысле – животное», – приводит слова Ферстаппена на пресс-конференции издание BBC.

Напомним, Ферстаппен возглавляет личный зачёт сезона-2023, имея в своём активе 170 очков. Алонсо идёт третьим с 99 баллами.

Гран-при Канады состоится в ближайшие выходные на трассе в Монреале.

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