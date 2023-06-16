Льюис Хэмилтон заявил, что «Мерседес» уже одержал несколько побед в Ф-1 в этом сезоне

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о текущем сезоне в Формуле1.

«У нас был сложный путь, но мы возвращаемся на вершину. В некоторых гонках мы уже одержали победу, хотя не заняли первое место – тут как посмотреть. Да, мы не занимали первое место на пьедестале, но победы заключается в тех шагах, которые мы сделали.

Например, в прошлой гонке оба наших болида были подиуме – это была победа для нас. У нас есть «северная звезда», мы знаем, куда двигаться, и вместе сможем добраться до неё», – приводит слова Хэмилтона портал Total-Motorsport.

Напомним, Хэмилтон сейчас занимает четвёртое место в личном зачёте, имея в своём активе 87 очков. «Мерседес» идёт вторым в Кубке конструкторов с 152 баллами.